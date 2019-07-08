В Сумгайыте стартовал традиционный молодежный проект "Летняя школа", организованный Главным управлением молодежи и спорта при поддержке Исполнительной власти Сумгайыта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Говоря о проекте, начальник Главного управления Эльгюн Гумбатов отметил, что проект "Летняя школа" реализуется согласно Плану мероприятий Государственной программы "Молодежь Азербайджана в 2017-2021 годах" в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Сумгайыта. Главная цель проекта, по его словам, формирование у молодежи национально-патриотических чувств, знакомство с регионами нашей страны, эффективная организация досуга. Он также отметил, что в первом туре "Летней школы", который проходит в живописном крае - Губинском районе, принимают участие наиболее отличившиеся активные молодые люди, представляющие различные сферы общества. Среди них победители различных спортивных и интеллектуальных конкурсов, олимпиад, фестивалей, а также волонтеры Центра "АСАН хидмят" и городского отделения Общества Красного Полумесяца. Гумбатов выразил уверенность, ребята интересно проведут время, расширят круг друзей.

Участники "Летней школы", ознакомились с неописуемой природой одного из красивейших и старинных районов страны - Губы. В рамках тура, который проходит в лагере "Панорама", ребята принимают участие в интеллектуальных играх, различных развлекательных программах, а также тренингах.

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