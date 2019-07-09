Карабахский регион Азербайджана испокон веков был важным скотоводческим районом. Богатые альпийские луга нагорной части Карабаха в сочетании с обширными зимними пастбищами на прилегающих Карабахской и Мильской равнинах создали благоприятные условия для полукочевого овцеводства.

В условиях наличия достаточного подножного корма скотоводы получали от каждой овцы в период размножения по 1-2 ягненка. Из-за благоприятных условий карабахские овцеводы имели богатую сырьевую базу. Овцеводство давало помимо мяса и молока такие важные виды сырья, как шерсть, кожа и мех.

С глубокой древности овечий мех служил для изготовления теплых накидок, спальных принадлежностей, настилок для жилых помещений. Именно меховые накидки являются далекими предшественниками появившихся позднее меховых шуб и тулупов.

Естественно, что тысячелетиями люди спасались от холода, закутываясь в грубые меха, которые по мере высыхания изнаночной твердели. Поэтому изнанку меха приходилось смягчать путем подбивания или смачивания водой. Со временем были выработаны приемы вычесывания и растирания, появились соответствующие орудия и инструменты.

Позже, по мере дальнейшего развития производительных сил появилась прогрессивная технология дубления кожи и мехов, открывшая простор для производства шуб и тулупов. Это ремесло имело в значительной мере универсальный характер: мастер был одновременно скорняком-дубильщиком и портным, занимавшимся кройкой и шитьем шуб из кусков выдубленного им меха.

Слева - кухонный горн (кюре)

Справа наверху - утюг железный, справа внизу - утюг (угольный)

Возникла также элитарная разновидность шуб "кавал", которая украшалась строчной вышивкой из ярких разноцветных нитей.

Существовали особые мастера - тикмебенди такой декоративной вышивки. Эти шубы, на которые уходило и больше мехов, стоили дорого и изготовлялись на заказ, как правило, в подарок уважаемым или влиятельным лицам. Например, известно, что выдающийся азербайджанский поэт XVIII века Молла Панах Вагиф получил в подарок от своего друга шекинского хана Магомедгасана шубу "кавал" и ружье.

Как и по всему Азербайджану, в Карабахе дубильное ремесло основывалось главным образом на обработке овечьей кожи и меха. При изготовлении шуб использовались в основном те же орудия и инструменты, что и при выделке шапок - доганаг, шухра, рабочий стол, швейный шаблон, ножницы, игла, наперсток и др.

Механическая обработка и дубление мехов осуществлялись частично на открытом воздухе во дворе у мастера, частично в его доме, или же в арендованном помещении дюкан на рынке, где производились также кройка и пошив шубы.

В отличие от выделки папах, при изготовлении шуб, меха дубились солью и отрубями. При этом мех опускали в рассол, чтобы пропитать солью. Для этого у каждого мастера имелось во дворе специально деревянные чаны. Такие чаны изготовляли местные плотники из стволов прочных и толстых пород дерева- дуба или вяза.

Плотниками изготовлялся также низкий стол "дезге" для выкройки и шитья шубы. Остальные инструменты - специальная вилка - герами, доганаг, шухра, джефа, применявшиеся для растирания и вычески изнанки меха, а также ножницы, игла, наперсток были железными. Кроме того, для очистки меха от лимфы применялись также тупой нож или обломок косы.

Кюрди (мужское)

Ешмек (слева) и женские кюрди (справа)

Вначале овечий мех вымачиваляс в воде в течение суток, затем скоблили поверхность шкур с изнанки ее тупым ножом для очистки от лимфы. Затем длинный ворс вычесывался вилкой и приводился в порядок. Следующим и главным этапом обработки было замачивание меха в рассоле.

Для этого в чан наполняли водой и растворяли в ней соль, а затем в образовавшийся рассол погружали мех. На следующий день меха по очереди вынимали, отжимали и вытряхивали, после чего складывали изнанкой кверху на ровную доску так, чтобы вода с них стекала обратно в чан.

На следующем этапе меха дубили отрубями. Для этого изнанку мехов посыпали отрубями, затем края мехов сворачивали внутрь и в таком виде складывали обратно в чан, а через два дня операция повторялась, но уже без отрубей. Таким образом, меха несколько раз закладывали в чан, обрабатывая отрубями через день. Для постепенного ослабления воздействия соли на 8-й день в чан добавляли 7 ведер чистой воды, и это же повторялось спустя еще четыре дня.

Наконец, вынув меха из воды в последний раз и отжав их, складывали штабелем на ровную доску и клали сверху тяжелый камень, так что за ночь пропитавший меха рассол вытекал из них. На следующий день меха складывали пополам изнанкой внутрь и промывали водой лицевую сторону, стараясь при этом, чтобы вода не попадала на выдубленную изнанку.

Затем обработанные меха стелили под солнцем для просушки сначала одной стороной, потом другой. Этим заканчивалась процедура дубления. После просушки мастер собирал все меха в лавку.

Кюрк (шуба) - слева, и кавал кюрк (тулупы) справа

Механическая обработка мехов осуществлялась непосредственно перед шитьем шубы. Взяв 15 выдубленных мехов, мастер вначале брызгал на них немного воды для смягчения, а на следующий день топтал с одной стороны, скручивал и растягивал, после чего вновь растирал доганагом изнаночную сторону меха. Таким образом, разглаживали и размягчали их. Края мехов разглаживались и размягчались шухрой.

То же повторялось на следующий день, но теперь уже изнанку мехов белили известью, так что она впитывалась в поверхность меха. Края же мехов растирались с помощью джафы - инструмента с более острым лезвием, напоминающего секач, обе стороны которого прикреплялись к столбу, а мех проводили краями по лезвию.

После этой операции 15 дубленых мехов кроились, а затем сшивалась шуба. На изготовление обычной, "повседневной" шубы уходило порядка вдвое меньше мехов, чем шубы "кавал" с длинными рукавами и подолом до ступни 3-4 штуки.

Помимо шуб, в прошлом существовала еще одна разновидность традиционной меховой одежды - "курди", представлявший собой жилет-безрукавку, и носили его главным образом женщины. Знатные женщины носили "курди", у которых ворот, подол и вырез рукава оторочены дублеными мехами пушных зверей.

Такой "курди" был идентичный с вышивными шубами "кавал" и также относился к элитарным предметам одежды, отражая высокий уровень традиционной материальной культуры азербайджанского народа.

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