Государственному центру перевода Азербайджана предоставлены полномочия для выдвижения предложений по составлению программ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этой связи Кабмин внес поправки в Устав Центра, согласно которым Центр участвует в разработке и осуществлении законодательных актов, концепций развития и целенаправленных программ по направлениям деятельности, дает предложения по подготовке профессиональных специалистов в сфере перевода и составлению образовательных программ, участвует в их осуществлении, обеспечивает выполнение обязательств, взятых Азербайджаном по вопросам, относящихся к полномочию Центра и регулируемых международными договорами Азербайджана.

В Уставе к ряду обязанностей Центра добавлены новые пункты, в соответствии с которыми Центр организует делопроизводство и прием граждан согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, принимает меры по повышению профессионализма и дополнительного образования своих сотрудников, организует информационное обеспечение Центра и обеспечивает ее безопасность.

Также Центр имеет право давать предложения о поддержке Азербайджаном международных договоров по различным направлениям деятельности, вести исследования по вопросам, касающимся направлений деятельности, создавать рабочие группы и комиссии, представлять своих сотрудников к государственным награждениям и другим наградам, принимать меры по их поощрению.

Кроме того, в раздел Устава по управлению Центра внесены дополнения о том, что деятельность организует и контролирует его правление. Правление также утверждает фонд зарплаты и заработную плату сотрудников, устанавливает поощрительную систему, дополнительно выплачиваемую сотрудникам за счет средств (исключая средств, выделяемых из госбюджета и других фондов, принадлежащих государству), полученных Центром.

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