В связи с неисправностью, возникшей вчера ночью в 23:20 в контактной сети железнодорожного участка Падар-Сыгырлы, возникли задержки в движении поездов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), передает Day.Az.

"Пассажирский поезд Баку-Тбилиси № 38/37 остался на путях, был отбуксирован тепловозом на станцию Сыгырлы и оттуда отправлен по назначению", - говорится в сообщении ЗАО.

В АЖД также сообщили, что в результате происшествия в движении поездов возникло двухчасовое опоздание.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!