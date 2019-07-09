https://news.day.az/society/1136274.html Названа причина опозданий в движении поездов Баку-Тбилиси
Названа причина опозданий в движении поездов Баку-Тбилиси
В связи с неисправностью, возникшей вчера ночью в 23:20 в контактной сети железнодорожного участка Падар-Сыгырлы, возникли задержки в движении поездов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), передает Day.Az.
"Пассажирский поезд Баку-Тбилиси № 38/37 остался на путях, был отбуксирован тепловозом на станцию Сыгырлы и оттуда отправлен по назначению", - говорится в сообщении ЗАО.
В АЖД также сообщили, что в результате происшествия в движении поездов возникло двухчасовое опоздание.
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