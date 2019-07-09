https://news.day.az/society/1136290.html К сведению желающих поступить на госслужбу
К сведению желающих поступить на госслужбу
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 14 июля проведет тестовый экзамен для приема на госслужбу по должностям групп "AA", "AB" и "AC", относящихся к административным должностям вида "А" (административные руководящие (управленческие) должности), сообщает во вторник Trend со ссылкой на центр, передает Day.Az.
Экзамен будет проходить по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.
Регистрация на экзамен продолжится до 12 июля до 13:00.
Успешно сдавшим тестовый экзамен кандидатам будет выдан сертификат сроком на пять лет в соответствии с должностями, входящими в подгруппы.
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