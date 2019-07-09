Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 14 июля проведет тестовый экзамен для приема на госслужбу по должностям групп "AA", "AB" и "AC", относящихся к административным должностям вида "А" (административные руководящие (управленческие) должности), сообщает во вторник Trend со ссылкой на центр, передает Day.Az.

Экзамен будет проходить по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Регистрация на экзамен продолжится до 12 июля до 13:00.

Успешно сдавшим тестовый экзамен кандидатам будет выдан сертификат сроком на пять лет в соответствии с должностями, входящими в подгруппы.

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