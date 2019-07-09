Масаллы - один из самых живописных районов Азербайджана. Расположен он в южном регионе страны и граничит с Лянкяранским, Лерикским, Ярдымлинским, Джалилабадским, Нефтчалинским районами. С востока район омывают воды Каспия, на западе раскинулись великолепные Талышские горы. Несмотря на отсутствие больших высот, эта горная гряда известна своими лесами и водопадами. Здесь имеются минеральные и геотермальные источники. Например, знаменитый источник "Истису". В районе хорошо развита туристическая инфраструктура, здесь много зон отдыха и отелей, расположенных в живописных уголках, вблизи шумных водопадов и горных рек.

Приглашаем сегодня наших читателей совершить фотопутешествие в этот прекрасный уголок Азербайджана.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!