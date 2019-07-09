Сегодня состоялась пресс-конференция по приему студентов на 2019-2020 учебный год в новый Центр профобразования, созданный на базе Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям на основе стандартов образования Республики Корея, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

На пресс-конференции директор Центра Рашад Ханларов рассказал о правилах приема и направлениях деятельности центра.

Было отмечено, что желающие поступить в этот центр должны пройти регистрацию на сайте заведения: http://bsiic.edu.az/, который продолжится до 25 июля.

Конкурс состоит из двух туров - оценки электронных заявлений и собеседования.

После проверки информации на соответствие в заявлениях кандидатов, прошедших регистрацию лица, отвечающие требованиям (кандидаты с высокими оценками по полному среднему образованию и техническим предметам), будут приглашены в следующий тур, в котором им будут заданы задания по выбранным специальностям.

Окончательные результаты конкурса будут объявлены 14 августа.

В оснащенном самой современной материально-технической базой центре можно получить образование в годовой программе по восьми специальностям - "фрезеровщик", "мастер автомобильной диагностики и ремонта", "мастер по наладочным работам в промышленности", "электромонтер", "строитель", "программист", "мастер автоматики".

Центр является первым пилотным учебным заведением, созданным на основе стандартов образования Республики Корея в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Республики Корея. Центр уже приступил к сотрудничеству с ведущими промышленными предприятиями Азербайджана.

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