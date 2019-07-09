https://news.day.az/society/1136334.html Авария в бакинском аэропорту - ФОТО
Авария в бакинском аэропорту - ФОТО
Утром 9 июля на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был нанесен ущерб конструкции здания пассажирского Терминала 2, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Грузовой автомобиль с регистрационными номерами 90-JU-147, принадлежащий компании Azersun, во время маневрирования краем крыши задел стеклянную конструкцию пассажирского Терминала 2.
На место происшествия был вызван наряд дорожно-патрульной службы, в отношении водителя оформлен административный протокол.
В настоящее время оценивается стоимость ущерба, нанесенного зданию.
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