Утром 9 июля на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был нанесен ущерб конструкции здания пассажирского Терминала 2, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Грузовой автомобиль с регистрационными номерами 90-JU-147, принадлежащий компании Azersun, во время маневрирования краем крыши задел стеклянную конструкцию пассажирского Терминала 2.

На место происшествия был вызван наряд дорожно-патрульной службы, в отношении водителя оформлен административный протокол.

В настоящее время оценивается стоимость ущерба, нанесенного зданию.

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