В Азербайджане будут внесены изменения в законодательство с целью повышения трудовых пенсий, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный вопрос отражен в поправке к закону "О трудовых пенсиях", которая обсуждалась на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Изменение связано с повышением минимальной суммы трудовых пенсий.

По проекту, текст пункта 6.1 закона дается в новой редакции:

- с первого октября 2019 года минимальная сумма трудовой пенсии устанавливается в размере 200 манатов. В случае, если размер назначенной трудовой пенсии меньше минимальной суммы трудовой пенсии, то она выплачивается с доведением до этой суммы.

После обсуждений поправка в закон была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

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