В Азербайджане в группу горизонтальной дорожной разметки включается новая разметка - желтая сетчатая разметка, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке к закону "О дорожном движении", обсуждаемой на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

В настоящее время в Группу горизонтальной разметки включены специальные полосы для транспортных средств общего пользования.

В новом проекте, наряду с этими полосами, добавлены линии разметки для остановки, а также точка остановки для транспортных средств со знаком "Инвалид".

По действующему закону, если на перекрестках, пересечении проезжей части дороги, или сразу после них возник затор, что вынуждает водителя остановиться на перекрестке, и тем самым препятствует движению транспортных средств, то въезд водителя на эти перекрестки и места пересечения дорог запрещен.

В соответствии с новым проектом, водителю запрещается останавливаться на перекрестках, где нанесена разметка "желтой вафельницы", если есть "пробка" на выезде с перекрестка.

Следует отметить, что эта дорожная разметка успешно применяется в таких странах как США, Великобритания, Турция, Канада, Индонезия, Сингапур, Россия, где в настоящее время развивается транспортная инфраструктура.

Согласно другому новому проекту, в группу "Информационные знаки" добавлен дорожный знак "Постоянный поворот направо".

После голосования изменения были приняты во втором чтении.

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