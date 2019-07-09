В Азербайджане трансжиры превышают норму в 12 наименованиях масла.

Об этом на организованной во вторник пресс-конференции, посвященной годовщине начала деятельности Агентства пищевой безопасности, сказал председатель структуры Гошгар Тахмазли, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Шамахы, Лянкяране, Хачмазе, Шеки была поведена экспертзиа 32 различных наименований масла. "К сожалению, в 12 из них содержане трансжиров превышает норму. Трансжиры плохо расщепляются в организме или вообще не расщепляются, что очень вредно для человеческого организма. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потребление трансжиров в большом количестве на 21,5 процента повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 28 процентов - смертность. Поэтому при закупке масла импортеры должны руководствоваться действующими нормами".

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