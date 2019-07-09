Предлагать в детских садах по всему Азербайджану одни и те же блюда неправильно, потому что в некоторых регионах существует дефицит железа.

Об этом на организованной во вторник пресс-конференции, посвященной годовщине деятельности Агентства пищевой безопасности, сказал председатель структуры Гошгар Тахмазли, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, недостаток железа в некоторых регионах в конечном итоге приводит к анемии. "В основном, это заболевание наблюдается у девочек. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году в Азербайджане железодефицитная анемия среди женщин составила 44 процента", - сказал Тахмазли.

Он добавил, что в республике функционирует 1600 детских садов. Агентство планирует выборочно провести мониторинг в 400 детских садах. "Цель - обеспечивать подрастающеее поколение здоровым питанием. Минздрав разработал рацион, который представлен в Кабмин. Скорее всего он будет принят. В этом случае рацион будет применяться в детских садах", - сказал глава Агентства.

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