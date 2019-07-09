Водитель микроавтобуса, который утром 9 июля попал в ДТП на автодороге Баку-Астара, жертвами которого стали восемь человек, рассказал о том, как произошло ДТП, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как передает Qafqazinfo, водитель микроавтобуса марки Mercedes Vito с госномером 99 LH 458, житель Лерикского района Низами Мустафаев, пытаясь передать подушку сидящему рядом с ним пассажиру, отвлекся от дороги и потерял управление автомобилем:

"Я ехал на нормальной скорости, где-то 100-120 км/ч. В сон меня не клонило. Из Баку выехал в 05:30, забрал восемь пассажиров. Я перевозил пассажиров по маршруту Баку-Лерик".

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