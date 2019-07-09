В Азербайджане планируется открытие двух центров социальной реабилитации детей с нарушениями зрения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

Центры будут проводить работу по социальной реабилитации таких детей и создавать условия для их интеграции в общество.

В настоящее время при Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) минтруда функционирует Реабилитационный центр для несовершеннолетних детей с нарушениями зрения.

На днях специально для таких детей был запущен сайт "Говорящая книга" и мобильное приложение к нему, позволяющие слушать различные литературные произведения на компьютере и смартфоне.

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