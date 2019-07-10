https://news.day.az/society/1136534.html ОАО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы
ОАО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы
Сильный ветер начался в южном регионе Азербайджана.
Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.
По словам Мустафаева, в Джалилабаде и Билясуваре предпринимаются превентивные меры во избежание перебоев в электроснабжении.
Он отметил, что в настоящее время горячая линия 199 работает 24 часа: "Если возникнут проблемы, наши сотрудники готовы оперативно решить их".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре