Сильный ветер начался в южном регионе Азербайджана.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

По словам Мустафаева, в Джалилабаде и Билясуваре предпринимаются превентивные меры во избежание перебоев в электроснабжении.

Он отметил, что в настоящее время горячая линия 199 работает 24 часа: "Если возникнут проблемы, наши сотрудники готовы оперативно решить их".

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