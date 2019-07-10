https://news.day.az/society/1136559.html Страшное ДТП в Баку: автомобиль сбил мать с сыном - ФОТО
Страшное ДТП в Баку: автомобиль сбил мать с сыном - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку произошло страшное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на olke.az, автомобиль марки "Opel Vita" сбил пешеходов, пытавшихся перейти дорогу.
Отмечается, что мать и сын неожиданно вышли на проезжую часть, и из-за высокой скорости автомобиль не успел вовремя затормозить.
Пострадавшие госпитализированы, состояние ребенка оценивается как тяжелое.
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