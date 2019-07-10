В Бинагадинском районе Баку произошло страшное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на olke.az, автомобиль марки "Opel Vita" сбил пешеходов, пытавшихся перейти дорогу.

Отмечается, что мать и сын неожиданно вышли на проезжую часть, и из-за высокой скорости автомобиль не успел вовремя затормозить.

Пострадавшие госпитализированы, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

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