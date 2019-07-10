В общежитии на территории Ясамальского района Баку произошел пожар.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

Отмечается, что в однокомнатной квартире, общей площадью 35 м², на первом этаже 5-этажного общежития в Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.

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