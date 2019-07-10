https://news.day.az/society/1136652.html Пожар в общежитии в Баку
Пожар в общежитии в Баку
В общежитии на территории Ясамальского района Баку произошел пожар.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
Отмечается, что в однокомнатной квартире, общей площадью 35 м², на первом этаже 5-этажного общежития в Ясамальском районе Баку произошел пожар.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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