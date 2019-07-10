Меняется график движения пассажирских поездов Баку-Беюк Кесик-Баку.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в связи с отменой скоростного поезда №98/97 Баку-Агстафа-Газах-Баку, будут внесены изменения в движение поездов Баку-Беюк Кесик-Баку. Отныне поезд будет отправляться из Баку в 23:00, а в 06:30 будет прибывать обратно.

В то же время поезд будет доезжать до Беюк Кесик в 08:50, а в 20:20 будет отправляться из Беюк Кесик в Баку.

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