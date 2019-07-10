В Азербайджане стартовал проект "Azərbaycan Gənclik Ödülləri"
Стартовал проект Azərbaycan Gənclik Ödülləri, который выберет самую талантливую молодежь из различных сфер Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы Caspian Events Group.
Azərbaycan Gənclik Ödülləri пройдет в соответствии с концепцией престижной турецкой премии Türkiyə Gənclik Ödülləri. Победители премии в различных категориях будут определены посредством опроса в социальных сетях и различных ресурсах, решением жюри и оргкомитета.
Главная цель проекта - выявление успешной талантливой молодежи, популяризация среди широкой общественности, стимулирование для дальнейшей деятельности. Часть лауреатов премии Azərbaycan Gənclik Ödülləri получит возможность принять участие в международных проектах.
Национальный директор Azərbaycan Gənclik ödülləri - Турал Алекперов, исполнительный директор - Илмирза Агабеков.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az
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