Стартовал проект Azərbaycan Gənclik Ödülləri, который выберет самую талантливую молодежь из различных сфер Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы Caspian Events Group.

Azərbaycan Gənclik Ödülləri пройдет в соответствии с концепцией престижной турецкой премии Türkiyə Gənclik Ödülləri. Победители премии в различных категориях будут определены посредством опроса в социальных сетях и различных ресурсах, решением жюри и оргкомитета.

Главная цель проекта - выявление успешной талантливой молодежи, популяризация среди широкой общественности, стимулирование для дальнейшей деятельности. Часть лауреатов премии Azərbaycan Gənclik Ödülləri получит возможность принять участие в международных проектах.

Национальный директор Azərbaycan Gənclik ödülləri - Турал Алекперов, исполнительный директор - Илмирза Агабеков.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az

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