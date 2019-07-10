https://news.day.az/society/1136693.html Ливень в Исмаиллы: туристы застряли на дороге - ВИДЕО
Ливень в Исмаиллы: туристы застряли на дороге - ВИДЕО
В Исмаиллинском районе Азербайджана прошел сильный ливень.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в результате был нанесен серьезный ущерб домам, деревьям, линиям электропередачи.
Селевые потоки преградили путь автобусу, в котором находились туристы, и они были вывезены на автомобилях.
В настоящее время в районе продолжаются осадки.
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