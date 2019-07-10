В Исмаиллинском районе Азербайджана прошел сильный ливень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в результате был нанесен серьезный ущерб домам, деревьям, линиям электропередачи.

Селевые потоки преградили путь автобусу, в котором находились туристы, и они были вывезены на автомобилях.

В настоящее время в районе продолжаются осадки.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!