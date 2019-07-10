https://news.day.az/society/1136798.html В Азербайджане сотни школьников получили аттестат "с отличием"
В Азербайджане сотни школьников получили аттестат "с отличием"
Выпускникам, окончившим общеобразовательные школы при Управлении образования города Баку на уровне полного среднего и общего среднего образования, вручаются аттестаты "с отличием". Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление.
В этом году "с отличием" окончили школу 877 человек по уровню общего среднего образования и 556 - по уровню полного среднего образования.
В учебных заведениях проводятся церемонии вручения аттестатов, в которых участвуют руководство школ, педагоги, родители и отличившиеся выпускники.
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