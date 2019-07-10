https://news.day.az/society/1136804.html Хорошая новость для жителей пригородов Баку
Хорошая новость для жителей пригородов Баку
Запланирована реализация проектов по установке дренажных систем в ряде районов Баку.
Об этом сообщил глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Представитель ведомства заявил, что реализация проектов запланирована в текущем году.
"В Бинагадинском, Сабунчинском и других столичных районах известны случаи затопления из-за отсутствия канализационной системы. "Азерсу" принимает меры в этом направлении, планируются проекты", - сообщили в ОАО.
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