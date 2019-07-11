В 1981 году издательство "Ишыг" (Свет) выпустило красочный альбом с фотографиями - "Сумгайыт", рассказывающий о жизни советского города АзССР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, альбом был издан тиражом в 20,000 экземпляров, на трех языках (азербайджанский, русский, английский). Для оформления были использованы фотографии Д.Шамилова.

Ниже - подборка фотографий детей в Сумгайыте конца 1970-х из альбома:

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