Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 14 июля проведет приемный экзамен по специальности "фельдшер" в военные лицеи минобороны и Военно-медицинскую школу Азербайджанского медицинского университета. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Экзамены пройдут в Баку и Нахчыване, начнутся в 11:00 и продолжатся два часа.

В них ожидается участие 1845 абитуриентов - 1508 в Баку и 337 в Нахчыване. Из них 86 будут сдавать экзамен в Военно-медицинскую школу, 1759 - в военные лицеи.

Абитуриенты, подавшие заявления для участия в экзамене, должны распечатать пропускной экзаменационный лист с сайта ГЭЦ.

Приходя на экзамен, при себе необходимо иметь два документа - оригинал документа, подтверждающего личность и пропускной экзаменационный лист. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между этими документами абитуриент не допускается на экзамен.

В отношении абитуриентов, при входе в здание у которых будут обнаружены мобильный телефон, конспект или другие помогающие средства, будет составлен акт, и они не будут допущены в здание, где будет проходить экзамен.

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