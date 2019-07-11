Народный артист Азербайджана Ялчын Рзазаде в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. В данное время корифей нашего эстрадного искусства находится в Центральной больнице моряков (Mərkəzi Dənizçilər Xəstəxanası).

"За три дня пришлось поменять три больницы, и если бы не помощь близких друзей, меня уже не было бы в живых. У меня очень серьезные проблемы с сердцем и желчным пузырем, от которого пошло отравление крови. Сейчас нахожусь под капельницей и мне очень тяжело говорить", - сказал Trend Ялчын Рзазаде.

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