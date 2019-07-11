https://news.day.az/society/1136997.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
11 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
11 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Azerenerji увеличило производство электроэнергии; В Шеки запущен завод по переработке семян; Азербайджанская гимнастка завоевала золото на Летней Универсиаде; В заповеднике Янардаг прошел вечер йоги и поэзии и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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