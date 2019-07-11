11 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Azerenerji увеличило производство электроэнергии; В Шеки запущен завод по переработке семян; Азербайджанская гимнастка завоевала золото на Летней Универсиаде; В заповеднике Янардаг прошел вечер йоги и поэзии и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!