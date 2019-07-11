В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, южный ветер вечером сменится порывистым северо-западным ветром. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 752 до 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в течение дня в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

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