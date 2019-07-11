https://news.day.az/society/1137042.html Изменен график движения электричек Баку-Сумгайыт - ТАБЛИЦА
Изменен график движения электричек Баку-Сумгайыт - ТАБЛИЦА
С завтрашнего дня изменится расписание электричек Баку-Сумгайыт-Баку и Баку-Сабунчи-Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Расписание меняется в связи с производственной необходимостью, в целях приведения графика движения в соответствие с плотностью пассажиропотока.
График приводится ниже:
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