С завтрашнего дня изменится расписание электричек Баку-Сумгайыт-Баку и Баку-Сабунчи-Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Расписание меняется в связи с производственной необходимостью, в целях приведения графика движения в соответствие с плотностью пассажиропотока.

График приводится ниже:

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