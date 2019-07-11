По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд взял под свой контроль вопросы, связанные со здоровьем народного артиста Ялчына Рзазаде, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с возникшими в последнее время проблемами со здоровьем, певец при поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет полное обследование и курс лечения.

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