https://news.day.az/society/1137075.html При поддержке Фонда Гейдара Алиева народный артист Ялчын Рзазаде пройдет пройдет полное обследование и курс лечения По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд взял под свой контроль вопросы, связанные со здоровьем народного артиста Ялчына Рзазаде.
При поддержке Фонда Гейдара Алиева народный артист Ялчын Рзазаде пройдет пройдет полное обследование и курс лечения
По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд взял под свой контроль вопросы, связанные со здоровьем народного артиста Ялчына Рзазаде, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с возникшими в последнее время проблемами со здоровьем, певец при поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет полное обследование и курс лечения.
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