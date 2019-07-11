На основных дорогах Баку в связи с XV летним Европейским юношеским олимпийским фестивалем продолжается нанесение "желтой полосы".

Полоса наносится для беспрепятственной доставки спортсменов и других официальных лиц на спортивные объекты, передает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

В агентстве так же сообщили, что 11 и 12 июля, начиная с 22:00 вечера и до утра, на проспектах Ататюрка и Гара Гараева будут проводиться работы по нанесению полосы. Водителям рекомендуется быть осторожными на этих проспектах, а также следовать временным знакам и правилам дорожного движения.

Отметим, что нанесение "желтой полосы" в Баку началось восьмого июля и уже завершилось на других улицах и проспектах столицы. Наряду с нанесением полосы, ведутся работы по установке соответствующих дорожных знаков, а также, на полосу наносится логотип фестиваля. Завершение вышеперечисленных работ намечено на 18 июля.

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