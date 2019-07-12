https://news.day.az/society/1137188.html В Баку работник автомойки погиб в ДТП за рулем чужой машины
В Баку работник автомойки погиб в ДТП за рулем чужой машины
В Наримановском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, работник автомойки Паша Гаибзаде 1986 года рождения совершил ДТП на автомобиле марки Honda, принадлежавшего владельцу объекта.
По сообщению, авария произошла на улице Алескера Гаибова. Автомобиль на большой скорости потерял управление и, сойдя с дороги, врезался в дерево на обочине. Водитель, получивший серьезные травмы, скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.
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