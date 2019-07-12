В Бакинском метро возникла проблема с одной из дверей поезда, движущегося по направлению"Дарнагюль" - "Ази Асланов".

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По словам пресс-секретаря проблема возникла в 07:59 по местному времени. "С одним из поездов, остановившимся на перроне станции "Иншаатчылар" возникла проблема с механизмом закрытия дверей. Проблема была устранена и поезд продолжил движение по линии. В связи с технической неполадкой в интервале движения поездов возникла пятиминутная задержка", - сказал Мамедов.