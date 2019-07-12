В Сиязаньском районе Азербайджана загорелся микроавтобус марки Mercedes Vito.

Видео инцидента появилось в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как сообщили в МЧС, на территории села Еникенд частично сгорели двигатель, приборная панель и часть салона микроавтобуса.

Дальнейшее распространение огня было предотвращено, пожар потушен.

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