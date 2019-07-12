https://news.day.az/society/1137255.html В Сиязане загорелся микроавтобус - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Сиязане загорелся микроавтобус - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Сиязаньском районе Азербайджана загорелся микроавтобус марки Mercedes Vito.
Видео инцидента появилось в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Как сообщили в МЧС, на территории села Еникенд частично сгорели двигатель, приборная панель и часть салона микроавтобуса.
Дальнейшее распространение огня было предотвращено, пожар потушен.
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