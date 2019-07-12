https://news.day.az/society/1137258.html ДТП в Турции, пострадала гражданка Азербайджана
ДТП в Турции, пострадала гражданка Азербайджана
В результате ДТП в турецкой провинции Адана получила ранения гражданка Азербайджана - 33-летняя Айгюн Гусейнова. Как передает Day.Az, об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что причиной ДТП стало потеря управления водителем автомобиля, в результате чего автомобиль упал в ущелье.
Согласно данным СМИ в результате ДТП, в целом, пострадали шесть человек. Пять из них являются гражданами Турции. Все раненые госпитализированы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
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