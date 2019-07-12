В этом году в Азербайджане ожидается объявление большего числа вакантных мест для учителей средних школ, чем в прошлом году.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр напомнил, что с восьмого июля в Азербайджане проводятся централизованные экзамены по приему на работу учителей. Они продолжатся до 24 июля: "В них ежедневно участвует в среднем около 3200 учителей".

По словам Байрамова, в этом году электронные заявления зарегистрировали более 56 тысяч учителей, что является рекордным показателем в сравнении с предыдущими годами.

Министр добавил, что сейчас во всех средних школах страны уточняется число вакантных мест: "В ближайшее время будут объявлены все вакантные места. Думаем, что в текущем году будет объявлено больше вакантных мест, чем в прошлом году. Учитывая число и конкуренцию кандидатов, ожидается, что вакантные места будут замещены на сто процентов".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!