https://news.day.az/society/1137516.html Скорость ветра в Баку достигла 22 м/c
Скорость ветра в Баку достигла 22 м/c
Обнародованы фактические погодные условия, которые наблюдались в Азербайджане сегодня.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно данным министерства на 21:00 скорость западного ветра в Нафталане составила 30-34 метров в секунду, в Тертере 25-30 метров в секунду, в Шамкире 22 метров в секунду, в Барде 22 метров в секунду, в Евлахе 17-20 метров в секунду, в Мингячевире 17 метров в секунду, в Сумгайыте 18 метров в секунду, в Баку 22 метров в секунду.
Около 20:05 в Гейгеле и окрестных деревнях выпал град.
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