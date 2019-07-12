Обнародованы фактические погодные условия, которые наблюдались в Азербайджане сегодня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно данным министерства на 21:00 скорость западного ветра в Нафталане составила 30-34 метров в секунду, в Тертере 25-30 метров в секунду, в Шамкире 22 метров в секунду, в Барде 22 метров в секунду, в Евлахе 17-20 метров в секунду, в Мингячевире 17 метров в секунду, в Сумгайыте 18 метров в секунду, в Баку 22 метров в секунду.

Около 20:05 в Гейгеле и окрестных деревнях выпал град.

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