Главное управление полиции города Баку прокомментировало предвзятые видеокадры об оказании давления на гражданина.

Начальник пресс-службы Управления, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Trend, что в соцсетях распространились видеокадры об оказании давления на гражданина.

Состоящий из двух частей, но искусно смонтированных видеоматериал, был снят сегодня рядом с кругом у станции метро "20 Января".

Эльшад Гаджиев сообщил, что первая часть видео была снята в предыдущие годы, а затем смонтирована целенаправленно, что создать образ "полицейского насилия".

В информации было отмечено, что достоверность видео была проверена, однако утверждения не подтвердились: "В ходе расследования было выявлено что, в рамках законодательства по профилактике правонарушений, уличной торговли житель поселка Алят, Гарадагского района, Эмин Ганджиев был приглашен в отделение полиции, ему объяснили, что его действия были незаконными, в его отношении был составлен административный протокол, а затем он был отпущен.

Несмотря на неоднократные предупреждения полиции, он игнорировал и продолжал свои незаконные действия на пешеходных и автомобильных дорогах".

Э.Гаджиев добавил, что каждый житель столицы должен придерживаться правил городского и общественного порядка, а также должен быть внимателен к законным требованиям полиции.

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