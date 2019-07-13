В Хатаинском районе Баку произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, от сильного порыва ветра, в поселке Йени Гюнешли, железная дверь сорвалась с петель и рухнула на проходящую мимо Набиеву Нурлану Агамалы гызы, 1971 года рождения.

Женщина получившая тяжелую травму была доставлена в городскую больницу № 1 и помещена в отделение реанимации.

А в Наримановском районе пострадали три автомобиля.

Инцидент произошел на улице Ашуг Молла Джума. Большое дерево упало на припаркованные во дворе автомобили.

Три машины получили различного рода повреждения.

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