https://news.day.az/society/1137532.html Сильный ветер в Баку повредил три автомобиля, один человек серьезно ранен
Сильный ветер в Баку повредил три автомобиля, один человек серьезно ранен
В Хатаинском районе Баку произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, от сильного порыва ветра, в поселке Йени Гюнешли, железная дверь сорвалась с петель и рухнула на проходящую мимо Набиеву Нурлану Агамалы гызы, 1971 года рождения.
Женщина получившая тяжелую травму была доставлена в городскую больницу № 1 и помещена в отделение реанимации.
А в Наримановском районе пострадали три автомобиля.
Инцидент произошел на улице Ашуг Молла Джума. Большое дерево упало на припаркованные во дворе автомобили.
Три машины получили различного рода повреждения.
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