Одна из исторических областей Азербайджана Карабах, край живописных гор и обширных засушливых равнин, подарил человечеству древнейшую Гуручайскую археологическую культуру. Судя по материалам археологических раскопок, эта своеобразная культура начала формироваться почти полтора миллиона лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, существенную ясность в этот процесс внесла всемирно известная Азыхская пещера, представляющая собой своего рода сокровищницу материалов о времени начала трудовой деятельности первобытного человека. В результате проведенных в этой пещере раскопок в её палеолитических слоях были обнаружены орудия труда из гальки. Все это даёт основание вести отсчёт истории камнеобработки в Карабахе с эпохи плейстоцена.

В нижних слоях палеолитического культурного слоя пещеры Азых были обнаружены отдельные гальки и их осколки, служившие орудиями труда. Но это пока ещё не специально изготовленные орудия труда, на них нет следов камнеобработки. Зато в шельских и ашельских культурных слоях пещеры были найдены первые грубые орудия труда типа секача, изготовленные способом дробления и применявшиеся для резки, колки, ломки, скрёбки, толчения, долбления. Таким образом, история практической камнеобработки берёт начало с шельской эпохи, когда возникла техника дробления.

Следует отметить, что гористый рельеф Карабаха с его густой речной сетью издавна служил неиссякаемым источником сырья для камнеобработки. Обнаруженные в палеолитических памятниках Карабаха - пещерах Азых, Таглар, Зар орудия труда и оружие были изготовлены главным образом из гальки, кремня, вулканического стекла (обсидиана), в меньшей степени из осколков базальта и фельзита. Вначале каменную глыбу дробили ударами, после чего полученные обломки путём зазубривания и нарубок превращали в режущие, скребущие, колющие, сверлящие орудия труда. Затем появились их разнообразные типологические виды - ножи, тёсла, шилья, долота.

Каменные орудия среднего палеолита (мустье), очевидно, были изготовлены из обломков дискообразных нуклеусов, а орудия позднего палеолита - из призмовидных. Весьма примечательно, что часть позднепалеолитических каменных орудий была изготовлена из продолговатых осколков кремня и снабжена деревянными и костяными рукоятками.

Традиция изготовления каменных орудий труда и оружия с рукоятками продолжалась и в мезолите. Результатом совершенствования техники изготовления каменных орудий труда и оружия явилось, в частности, изобретение лука и стрел. Найденные во время археологических раскопок микролитические наконечники стрел появились в результате усовершенствования заострённых каменных наконечников таких видов колющего оружия, как дротик и копье.

Такие наконечники стрел, изготовленные уже в довольно сложной технике, позволяют судить об умении мезолитических насельников Карабаха пользоваться метательным оружием, а заодно о высоком уровне искусства камнеобработки, которое уже пошло по пути специализации. Поэтому на следующей стадии технического прогресса, вследствие усложнения камнеобработки, появились изготовители луков, выделившиеся среди членов племени в особую прослойку мастеров. Это событие произошло значительно раньше имевшего место уже в неолите первого в первобытном обществе крупного разделения труда - отделения скотоводства от земледелия.

Надгробная статуя: каменные бараны. Из Губадлинского историко-краеведческого музея. Средние века.

Одним из крупнейших исторических достижений неолита (нового каменного века) явился переход от присваивающего хозяйства (собирательство, охота и рыболовство) к производящему. Возникновение земледелия вызвало к жизни целый ряд каменных орудий, использовавшихся при вспашке земли, уборке зерна, его обмолачивании, мотыги, вкладыши серпа, тёрки, ступки с пестиком, точила, крупорушки.

Одна из примечательных особенностей неолитических каменных орудий Карабаха заключается в том, что часть их обработана путём шлифовки и сверления. Это отшлифованные каменные топоры, булавы, рукоятки посоха.

Возникновение производящего хозяйства привело к замене кочевого образа жизни на оседлый. Это, в свою очередь, способствовало появлению строительства, что положило начало возведению каменных жилых и хозяйственных сооружений. Таким образом, возникла новая, помимо изготовления орудий труда и оружия, практическая функция камня - теперь это был удобный строительный материал.

В полиметаллическую эпоху производство каменных орудий труда сократилось, но в целом камень в значительной мере сохранил своё хозяйственно-бытовое значение, превратившись к тому же в основной строительный материал.

Как правило, различного рода укрепления вокруг крупных поселений в виде стен и заграждений с бойницами, сооружения оборонного назначения возводились из камня. Так, оборонительная стена вокруг среднебронзового поселения в Гаракёпектепе достигала в толщину 3 м. Внушительные оборонительные стены каменной кладки также в свое время выстроили и вокруг поселения Узерликтепе вблизи города Агдам.

Величественные погребальные курганы к северу от Ханкенди донесли до наших дней образцы материальной культуры почти 6-тысячелетнего исторического периода. Среди них каменные изделия, в частности кремниевые наконечники стрел, отшлифованные палицы, а также каменные формы для отливки холодного оружия, которые стали изготовлять с развитием бронзовой металлургии, в том числе для получения бронзовых изделий методом литья. Поэтому с указанного времени карабахские мастера-формовщики начали в массовом масштабе изготовлять из мягких видов камня формы для литья различных орудий труда и оружия.

Наряду с этим, в новую эпоху продолжалось изготовление целого ряда каменных изделий бытового назначения, включая ручные мельницы, тёрки, ступки, ясли, жёлоба, кувшины, подойники. Часть каменотёсов стала специализироваться на изготовлении мельничных жерновов, ручных мельниц и молотильных досок. При этом наиболее подходящим для изготовления жерновов и ручных мельниц считался камень, добываемый вблизи знаменитого албанского Гандзасарского монастыря.

Каменная статуя, с. Бойахмедли (Агдам). Раннее средневековье

На Мильско-Карабахской равнине, где населению издавна приходилось употреблять воду небольших заиленных рек и искусственных водотоков, для отцеживания ила испокон веков использовали специальные каменные фильтры из мелкопористых горных пород. Вначале они обтёсывали внешнюю поверхность камня, придавая ему форму бутона, затем его выдалбливали изнутри.

Аналогичным способом изготовляли такие важные в прошлом предметы обихода, как ступки, подойники, кувшины. Жители населённых пунктов, расположенных около каменных карьеров, заказывали мастерам-каменотёсам такие предметы быта, как ясли, водостоки, резервуары для воды, молотильные доски.

Особое место в традиционной камнеобработке Карабаха занимало изготовление мемориальных памятников, мастера которого делились на изготовителей надгробий и поминальных фонтанов. Изготовление надгробий было распространено шире и имеет более давнюю историю. В Карабахе известен ряд их разновидностей - каменные ящики, статуи человека и животных, саркофаги, сундукообразные намогильные памятники (sənduqə), вертикальные и горизонтальные надгробные камни, намогильные плиты.

Традиция сооружения каменных надгробий для увековечивания памяти покойного в Карабахе имеет богатую историю. Так, в ряде курганов бронзового века (Ходжалы, Довшанлы на правом берегу р. Хачынчай) были обнаружены могильники типа каменных ящиков. Что касается могильников типа саргофагов и человеческих статуй, связанных с религиозными обрядами, то они больше всего встречаются на раннесредневековых кладбищах. Статуи животных (осёдланный конь - символ преданности, баран - символ гордости и несгибаемости), которые считаются характерными для тюркских племён, широко распространены на могильниках развитого и позднего средневековья.

В декоративном искусстве наиболее развитую отрасль традиционной камнеобработки в Карабахе составляют резьба или гравюра, в которых применялись различной формы гравировальные остроконечные инструменты. Гравировщики занимались главным образом нанесением узоров и эпитафий на надгробья и на их различные элементы на колонны, их постаменты, карнизы, арки. При этом применялись различные виды арабского письма - куфи, насх, сульс, талиг, насталиг, тёфхи.

Свободную от эпитафии поверхность украшали геометрическими и растительными узорами. Помимо этого, на надгробья наносили изображения предметов быта, оружия, конской сбруи.

Таким образом, при рассмотрении этнографических аспектов традиционной камнеобработки в Карабахе выясняется, что изготовление каменных изделий в этом историческом регионе Азербайджана прошло длительный путь эволюции от палеолита до нашего времени.

Эта древняя отрасль местного традиционного ремесла представлена орудиями труда, оружием, предметами быта, строительными материалами и надгробиями, для украшения которых применялись различные технические приемы, в том числе черновая теска (qara çappa), чистая обтеска (çümməçappa), насечка (dişəmə), долбление (oyma) и шлифовка (cilalama).

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