В министерстве внутренних дел Азербайджана в пятницу состоялось заседание коллегии, посвященное итогам борьбы с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка за шесть месяцев 2019 года и предстоящим задачам, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая совещание, министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов отметил, что награждение распоряжениями Президента Ильхама Алиева группы сотрудников госпремией в преддверии 101-годовщины создания азербайджанской полиции является очередным наглядным выражением высокого доверия к органам внутренних дел.

Говоря о ситуации в стране в первой половине текущего года, министр отметил, что положительные результаты, достигнутые в предыдущие годы, развивались по многим направлениям, законные интересы, права и свободы граждан были надежно обеспечены, криминальная ситуация контролировалась, подчеркнув, что все поставленные задачи в целом были выполнены.

Выступивший с детальным докладом министр отметил, что за отчетный период органами внутренних дел и прокуратуры зарегистрировано 12 411 преступлений. Из них 88,5 процента - это деяния, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления.

Так, число покушений на убийство уменьшилось на 12,2 процента, число случаев умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью - на 4,1 процента, имущественные преступления - на 8,1 процента, хулиганство - на 25,1 процента, преступления, совершенные в общественных местах - на 35 процентов. Раскрываемость преступлений составила 83,1 процента.

За указанный период задержаны 1852 человека, уклонявшихся от суда, следствия и дознания. Отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилась раскрываемость тяжких, особо тяжких преступлений и преступлений против личности (убийства, покушения на убийство).

Также раскрыто 163 преступления с давними сроками.

Министр сообщил, что в течение последних шести месяцев в результате оперативно-розыскных мероприятий против организованной преступности 424 преступные группы были обезврежены, 65 человек были арестованы и осуждены, из незаконного оборота изъято 810 килограммов наркотиков, было обнаружено и уничтожено около 74 тонн наркотиков.

В то же время, руководство министерства приняло 2749 граждан, в том числе, 680 граждан в разных городах и районах страны. Министр сказал, что большинство поднятых вопросов были решены положительно.

В ходе коллегиального заседания министр внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, генерал-лейтенант Фазиль Алекперов, начальник Бакинского городского управления полиции, генерал-майор Миргафар Сеидов, начальник отдела оперативной и статистической информации МВД генерал-майор Эльшан Кязымов, Начальник Гянджинского городского управления полиции, полковник полиции Акбар Исмайлов и другие проинформировали о проделанной работе, результатах, существующих недостатках и планируемых мерах по их устранению.

Подводя итоги встречи, министр Вилаят Эйвазов подчеркнул, что оперативно-служебная деятельность в течение отчетного периода была удовлетворительной, отличаясь высоким профессионализмом сотрудников и военнослужащих в области предупреждения преступности, обеспечения общественной безопасности, а также успешно продолжалось поддержание внутренней стабильности и порядка в стране вместе с другими правоохранительными органами.

Отметив, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда высоко оценивал деятельность органов внутренних дел, министр подчеркнул, что высокое доверие главы государства возлагает большую ответственность на сотрудников МВД, требуя неукоснительного соблюдения этических норм поведения по отношению к гражданам, повышения профессионализма персонала, высоких моральных качеств и целенаправленного продолжения деятельности в этих областях.

Министр внутренних дел от имени всего штаба заверил Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, что эта работа будет продолжаться с еще большей решимостью в будущем, задачи, вытекающие из соответствующих законодательных актов, все поставленные задачи будут решены на высоком уровне. Вилаят Эйвазов отметил, что сотрудники органов внутренних дел всегда вносили достойный вклад в реализацию политики безопасности в стране в тесной взаимосвязи с другими государственными структурами.

По словам министра, в дальнейшем сотрудники МВД и военнослужащие, также приложат все силы и умения в деле поддержания стабильности, спокойствия, защиты законных интересов граждан и государства от противоправных действий.

Затем состоялась церемония вручения государственных наград группе сотрудников полиции, награжденных в связи с 101-й годовщиной создания азербайджанской полиции.

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