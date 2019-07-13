В Баку произошла цепная автомобильная авария.

Как сообщает Oxu.Az, ДТП произошло в поселке Мардакян Хазарского района. Пользователи социальных сетей распространили видеокадры происшествия, передает Day.Az.

Как следует из видео, столкнулись 5 машин, следовавших по улице Сергея Есенина.

Пострадавших в результате аварии нет, но автомобилям нанесен ущерб.

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