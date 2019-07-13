https://news.day.az/society/1137561.html Цепная авария в Баку: столкнулись 5 машин - ВИДЕО
Цепная авария в Баку: столкнулись 5 машин - ВИДЕО
В Баку произошла цепная автомобильная авария.
Как сообщает Oxu.Az, ДТП произошло в поселке Мардакян Хазарского района. Пользователи социальных сетей распространили видеокадры происшествия, передает Day.Az.
Как следует из видео, столкнулись 5 машин, следовавших по улице Сергея Есенина.
Пострадавших в результате аварии нет, но автомобилям нанесен ущерб.
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