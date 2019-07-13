https://news.day.az/society/1137598.html Сталик Ханкишиев едет в Баку с российскими любителями азербайджанской кухни
Сталик Ханкишиев едет в Баку с российскими любителями азербайджанской кухни
Известный кулинар, автор книг, фуд-блогер Сталик Ханкишиев едет в Баку, чтобы провести здесь финал конкурса по лучшему приготовлению азербайджанских блюд.
Как сообщает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Завтра летим в Азербайджан с победителями конкурса на лучшее приготовление азербайджанских блюд среди российских подписчиков. Конкурс проводился на моем канале в YouTube. Теперь я с семью финалистами летим в Баку, там пройдёт финал", - написал он.
Н. Гасымова
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