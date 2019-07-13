Известный кулинар, автор книг, фуд-блогер Сталик Ханкишиев едет в Баку, чтобы провести здесь финал конкурса по лучшему приготовлению азербайджанских блюд.

Как сообщает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Завтра летим в Азербайджан с победителями конкурса на лучшее приготовление азербайджанских блюд среди российских подписчиков. Конкурс проводился на моем канале в YouTube. Теперь я с семью финалистами летим в Баку, там пройдёт финал", - написал он.

Н. Гасымова

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