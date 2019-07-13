Министерство образования Азербайджана призывает абитуриентов, студентов, желающих учиться за рубежом, а также их родителей быть внимательными при выборе вуза или образовательной программы (специальности), сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Абитуриенты должны обращать внимание на аккредитацию вуза (или его филиалов в других странах) и на образовательные программы.

Зайдя на сайт ENIC-NARIC (Европейские сети информационных центров и Информационных центров по академическому признанию) - www.enic-naric.net (или обратившись в местные органы аккредитации), можно получить список признанных страной и аккредитованных вузов.

Выпускники должны обратить внимание на соответствие формы обучения требованиям азербайджанского законодательства.

По действующему законодательству Азербайджана, признание и нострификация на территории страны специальностей, выбранных абитуриентами, по которым они обучались за рубежом по дистанционному, индивидуальному, графику или экстерном, по очно-заочной или заочно-очной, а также свободной форме, невозможна.

Выпускники также должны принимать во внимание и качество образования.

"Поэтому, выбирая вуз, рекомендуется изучить его место в международных рейтингах ("Times Higher Education World University Rankings", "QS World University Rankings", "Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking)" и т.д.) по общим или конкретным специальностям.

Дополнительную информацию можно получить и на ani.edu.gov.az.

Минобразования особо подчеркивает, что не сотрудничает ни с одной фирмой в сфере образования за рубежом, в том числе, в связи с нострификационными процедурами, и не несет ответственность за деятельность этих фирм. Обещания, данные фирмами и лицами гражданам в связи с указанными вопросами, не играют никакой роли, и в спорных случаях минобразования просит информировать ведомство по "горячей линии - 146-1".

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