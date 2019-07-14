https://news.day.az/society/1137752.html Уникальные кадры: как выглядел Ханкенди в 1900 году - ФОТО
Уникальные кадры: как выглядел Ханкенди в 1900 году - ФОТО
В этой подборке собраны старинные уникальные открытки рубежа XIX-XX веков с видами азербайджанского города Ханкенди.
Данные открытки практически невозможно найти даже на филокартических аукционах, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.
Сообщается, что все они хранятся в частной коллекции Исаака Шаулова (Израиль).
Предлагаем взглянуть на эти уникальные кадры:
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