Понедельник в Баку будет ветреным
В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник будет без осадков, сообщает в воскрсенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 18-22, днем - 27-32, в Баку ночью - 19-21, днем - 30-32 градусов тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-55 процентов.
В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди, сопровождаемые молниями. Есть вероятность выпадения града на горных территориях. Будет дуть восточный ветер.
Ночью 19-24, днем 33-38, в горах ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла.
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