https://news.day.az/society/1137846.html Жуткое ДТП на аэропортовской дороге: перевернулся "Lexus"
Жуткое ДТП на аэропортовской дороге: перевернулся "Lexus"
На дороге, ведущей в бакинский аэропорт, произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с "Lexus", в результате чего последний перевернулся.
По словам очевидцев, в результате ДТП есть пострадавшие.
На место инцидента прибыли сотрудники полиции и "скорая помощь".
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