На дороге, ведущей в бакинский аэропорт, произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с "Lexus", в результате чего последний перевернулся.

По словам очевидцев, в результате ДТП есть пострадавшие.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и "скорая помощь".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!