Минздрав о состоянии пострадавших в результате инцидента в Шеки
Министерство здравоохранения распространило очередное заявление в связи с состоянием пострадавших в результате того, что сломалась и упала большая ветвь дерева на территории Дворца шекинских ханов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В министерстве отмечают, что состояние пострадавших в результате происшествия держится под контролем.
"Илькин Мамедов, Сара Хасан, Фарик Хасан и Самира аль-Хасан на вертолете отправлены в Клинический медицинский центр.
Также обсуждается отправление Хатиры Агамалыевой на автомобиле скорой медицинской помощи в институт травматологии. Лечение другого пострадавшего Эльхана Мамедова продолжается в Шекинской районной центральной больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести. Остальные пострадавшие были отпущены после оказания первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении министерства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре