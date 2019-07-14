https://news.day.az/society/1137888.html В Евлахе произошло крупное ДТП, есть раненые
В Евлахе произошло крупное ДТП, есть раненые
На автомагистрали Баку-Газах, у поселка Аран Евлахского района произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, легковой автомобиль марки "ВАЗ 2115" столкнулся с грузовым автомобилем "Шагман".
В результате аварии пострадали 4 человека: житель Гедабейского района Джафаров Азер Гусейн оглу (1982 г.р.), жители Шемкирского района Мусаев Эльджан Азер оглу, Амрахов Самандар Ниямеддин оглу (1999 г.р.), Гусейнова Арзу Несреддин гызы (1979 г.р.).
Раненые помещены в центральную больницу Евлахского района.
По факту ведется расследование.
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