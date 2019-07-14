На автомагистрали Баку-Газах, у поселка Аран Евлахского района произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, легковой автомобиль марки "ВАЗ 2115" столкнулся с грузовым автомобилем "Шагман".

В результате аварии пострадали 4 человека: житель Гедабейского района Джафаров Азер Гусейн оглу (1982 г.р.), жители Шемкирского района Мусаев Эльджан Азер оглу, Амрахов Самандар Ниямеддин оглу (1999 г.р.), Гусейнова Арзу Несреддин гызы (1979 г.р.).

Раненые помещены в центральную больницу Евлахского района.

По факту ведется расследование.  

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!