https://news.day.az/society/1137899.html Массовая драка на свадьбе в Мингячевире, есть раненый
Массовая драка на свадьбе в Мингячевире, есть раненый
В Мингячевире на свадьбе произошла массовая драка, в ходе которой один человек получил ножевые ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в доме торжеств "Севги".
В ходе массовой драки Мамедову Роялу Меджнун оглу (1991 г.р.) были нанесены ножевые ранения в область спины.
Еще несколько человек получили легкие травмы.
По факту ведется расследование.
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