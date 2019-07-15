В Мингячевире на свадьбе произошла массовая драка, в ходе которой один человек получил ножевые ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в доме торжеств "Севги".

В ходе массовой драки Мамедову Роялу Меджнун оглу (1991 г.р.) были нанесены ножевые ранения в область спины.

Еще несколько человек получили легкие травмы.

По факту ведется расследование.

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