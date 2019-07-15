В Гедабекском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Как передает региональный корреспондент Oxu.Az, инцидент зафиксирован на территории села Зехмет, передает Day.Az.

Автомобиль марки "Нива", за рулем которого находился житель села Арыгдам Гедабекского района Фирдовси Мамедов 1986 года рождения, сначала врезался в "ГАЗель", а затем столкнулся с ВАЗ-2107 и ВАЗ-21015.

От силы удара "ГАЗель" перевернулась. В результате аварии Ф.Мамедов получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Гянджы.

По факту ведется расследование.

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